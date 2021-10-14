السعودية تعلن ارتفاع معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي

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كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الخميس عن ارتفاع معدّل التضخم بالمملكة العربية السعودية عند 6. 0 % خلال شهر سبتمبر الماضي.

وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 69. 104 نقطة خلال سبتمبر الماضي وفقا لسنة الأساس 2018، مقارنةً بـ03. 104 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2020.

وعزت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الخميس، ارتفاع التضخم الشهر الماضي إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 9ر5 %، متأثرة بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 9. 44 % ، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4. 2 %، متأثرةً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 6. 2 %.

وسجل قسم "الاتصالات" ارتفاعا بنسبة 8. 2 %، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2. 4 %.

وفي المقابل، سجل قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأسعار الوقود الأخرى" انخفاضا بنسبة 3% بسبب انخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 6. 3 %.

كما انخفضت أسعار قسم "السلع والخدمات الشخصية المتنوعة"، بنسبة 2. 0 % متأثرة بانخفاض أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها بنسبة 5. 2 %.