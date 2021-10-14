الإمارات والسنغال توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال مشترك

وقعت دولة الإمارات وجمهورية السنغال اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال إماراتي - سنغالي مشترك.

جاء ذلك بحضور الرئيس السنغالي ماكي صال على هامش منتدى الأعمال السنغالي الذي عقد في جناح موانئ دبي في "إكسبو 2020"، حيث وقع المذكرة من الجانب الإماراتي عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومن الجانب السنغالي بابا تراوري واليمان لام عن اتحاد نقابات أصحاب العمل بالسنغال.

وأكد عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي- وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- اهتمام أصحاب الأعمال الإماراتيين من خلال هذا المجلس بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السنغال، لافتا إلى حرص اتحاد غرف دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في البلدين.

وأضاف أن غرف الدولة على استعداد لمساعدة أصحاب الأعمال والمستثمرين من السنغال الراغبين في إنشاء مشاريع مباشرة أو مشتركة في الإمارات، فضلا عن دعمها للاستثمارات والشراكات الناجحة القائمة بين الشركات الإماراتية والسنغالية.