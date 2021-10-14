روسيا ترفع المزيد من قيود السفر رغم تسجيل إصابات قياسية بكورونا

أعلنت روسيا رفع المزيد من القيود على السفر الجوي الدولي، رغم تسجيل أعداد قياسية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.



وأعلنت الحكومة الروسية في موسكو اليوم الخميس عودة الرحلات الجوية المنتظمة إلى هولندا والنرويج والسويد اعتبارا من التاسع من تشرين ثان/ نوفمبر المقبل، كما سيتم رفع الحظر على السفر جوا إلى النمسا وسويسرا وفنلندا.



ومن المقرر زيادة عدد رحلات الطيران إلى ألمانيا، لتصبح 14 رحلة أسبوعيا من موسكو إلى فرانكفورت بدلا من خمس رحلات حاليا. كما ستنطلق سبع رحلات أسبوعيا من بطرسبرج إلى فرانكفورت، بدلا من ثلاث.



ولاتزال الحكومة الألمانية تصنف روسيا منطقة مرتفعة الخطورة فيما يتعلق بإصابات كورونا، ولا يمكن حاليا استقبال سياح روس في ألمانيا.



ولكن روسيا استأنفت إصدار التأشيرات السياحية للأجانب.



وأعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم تسجيل 986 وفاة و 31299 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.