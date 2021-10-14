 هولندا تسجل 3772 إصابة جديدة و13 حالة وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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هولندا تسجل 3772 إصابة جديدة و13 حالة وفاة بكورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 9:33 ص | آخر تحديث: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 9:33 ص

سجلت هولندا 3772 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 13 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و72 ألفا و255 إصابة، والوفيات إلى 18 ألفا و656 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 23 مليونا و767 ألفا و664 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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