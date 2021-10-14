تقرير: أوروبا لم تطلب حتى الآن زيادة إمدادات الغاز الروسي

قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إن الشركاء الأوروبيين لم يطلبوا من روسيا حتى الآن زيادة إمدادات الغاز الطبيعي في الوقت الذي وصلت فيه أسعار الغاز بأوروبا إلى مستويات قياسية، بحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن معدلات ضخ الغاز الطبيعي الروسي إلى المستودعات الموجودة تحت الأرض في أوروبا من اختصاص شركة جازبروم الروسية المملوكة للدولة.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي استعداد روسيا لإرسال كميات قياسية من الغاز إلى أوروبا هذا العام، وهو تصريح أدى إلى وقف سلسلة من الارتفاعات في الأسعار.

وكانت صادرات جازبروم الروسية تقترب من تسجيل مستوى قياسي في النصف الأول من هذا العام، إلا أنها تراجعت في سبتمبر، في وقت كانت فيه أوروبا تعمل جاهدة لإعادة ملء خزاناتها قبل الشتاء.

وتعمل روسيا على إعادة ملء مواقعها التخزينية، ما أثار انتقادات بأنها تتعمد إنقاص الإمدادات لتسريع إصدار التصاريح لخط الأنابيب الجديد.