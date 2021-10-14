عامر حسين يكشف موقف شيكابالا من كأس الرابطة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف عامر حسين، عضو رابطة الأندية والمشرف على المسابقات، موقف محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، من المشاركة في بطولة كأس الرابطة حال عدم انتهاء عقوبته.

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "سيتم الإعلان عن 8 أو 9 مباريات في الدوري قبل كأس الأمم،

وأضاف: "سيتم انتهاء عقوبة شيكابالا خلال مباريات الدوري، ولكن بطولة كأس الرابطة ستدخل ضمن مباريات إيقافه إذا لم تنته وقتها".

وأكمل عامر حسين: "كنت على قناعة كاملة بأن تكون مباراة الأهلي والزمالك في نهاية الدور الأول ونهاية الدوري حتى يكون مظهر احتفالي، لكن الرأي الجماعي أشار بألا تكون القرعة موجهة".

وأوضح: "جميع الأندية حددت ملاعبها ما عدا مصر للمقاصة، هناك مشكلة ولكن سيتم حلها قريبا ليكون الملعب جاهزا لاستقبال مباريات الدوري في الموسم القادم".

وأتم: "الأمن لم يرد حتى الآن بخصوص ملعب إقامة مباراة الإسماعيلي والأهلي، من المنتظر أن يصل الرد قبل إعلان الجدول المفصل يوم السبت".