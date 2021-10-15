 المقاولون العرب يهزم فاركو بثلاثية في لقاء حماسي - بوابة الشروق
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المقاولون العرب يهزم فاركو بثلاثية في لقاء حماسي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 11:34 م | آخر تحديث: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 11:34 م

فاز شباب المقاولون العرب في مباراته الثانية على فاركو بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي انتهت مساء اليوم وأقيمت على ملاعب المقاولون بالجبل الأخضر.

وبذلك الفوز يتصدر المقاولون الترتيب المركز الأول، وأحرز أهداف الفريق: حازم إسماعيل وعبدالرحمن أكمل وأنور محمد، وجاءت المباراة حماسية منذ البداية.

وأعرب محمد عبدالعزيز زيزو المدير الفني لفريق المقاولون عن رضاه التام عن مستوى لاعبى فريقه، كما أشاد محمد رضوان بالفوز وأكد على أن الروح القتالية للفريق هي اهم أسباب الفوز وقام بتهنئة الجهاز واللاعبين عقب اللقاء.


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