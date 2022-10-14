الأهلي يرتدي زيه الأساسي لأول مرة في الموسم أمام الاتحاد المنستيري

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استضاف مقر النادي الأهلي بالجزيرة ظهر اليوم الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والاتحاد المنستيري التونسي التي تجمع الفريقين غدًا السبت في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وحضر الاجتماع الجهاز الإداري للفريقين ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»؛ للاتفاق على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة.

وتم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ليرتدي بذلك زيه الأساسي لأول مرة في الموسم الجديد.

وسيرتدي فريق الاتحاد المنستيري طاقم من اللون الأزرق بالكامل، كما تم الاتفاق على مواعيد وصول الفريقين إلى الملعب وعمليات الإحماء وكافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي، في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء غدٍ السبت ضمن جولة الإياب في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية.