وكيله: كولر يرفض مشاركة محمد محمود في تدريبات الأهلي

قال نادر شوقي وكيل اللاعب محمد محمود مهاجم النادي الأهلي، إن إدارة الفريق الأحمر رفضت عرضًا من نادي فيوتشر لاستعارة اللاعب في الموسم الجديد، برغم رغبة المدرب مارسيل كولر في خروجه مُعارا.

وأضاف نادر شوقي في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس»: "كولر مدرب الأهلي طلب من الإدارة خروج محمد محمود مُعارا في الموسم الجديد، لعدم الحاجة الفنية للاعب في الوقت الحالي."

وتابع: "وقبل نهاية الميركاتو الصيفي بـ 5 أيام، إدارة الأهلي طلبت مني البحث عن عرض لـ محمد محمود، وبالفعل تواصلت مع مسؤولي فيوتشر ورحبوا بالتعاقد مع اللاعب، ولكن تم رفض العرض من جانب مسؤولي القلعة الحمراء."

وأوضح شوقي أن كولر مدرب الأهلي يرفض مشاركة محمد محمود في تدريبات الفريق الجماعية، مشيرًا إلى خوض اللاعب تدريباته منفردًا مع مدرب الأحمال.

وأتم: "سنعقد جلسة مع كولر عقب مباراة الاتحاد المنستيري التونسي، وقد يشارك محمد محمود في مباريات فريق الشباب خلال الفترة القادمة، حتى يمكننا تسويقه."