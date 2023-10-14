توجه السفير الفلسطيني بمصر دياب اللوح، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على جهوده وتحركات الجانب المصري، منذ اللحظة الأولى لتعرض قطاع غزة للإبادة الجماعية والمجازر الدموية البشعة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن إسرائيل ممعنة في ارتكاب المزيد من جرائم القتل والتدمير في قطاع غزة، مؤكدًا أنها تشن حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.



وأكد أن الشعب الفلسطيني يرابط على أرضه ويتحمل كل نتائج الجرائم التي تُرتكب بحقه، منوهًا بأن مستوى التهديدات التي يتلقاها الفلسطينيين ليس فقط على مستوى إخلال غزة من أهلها، وإنما بتعرضهم للقصف بالطيران الحربي، ومسح أحياء بأكملها من على الخريطة، وشطب عائلات كاملة من السجل المدني.



وشدد على أن جيش الاحتلال يعتدي على المدنيين العُزل والشيوخ والأطفال والنساء، أمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي يتشدق بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المقاومة الفلسطينية تواجه الآلة العسكرية الإسرائيلية المتغطرسة.



وتابع: «نحن أمام إدارة أمريكية منحازة بالكامل لهذه الحرب البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وندق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي، ومسئولياته بشكل كامل لوضع حد نهائي لهذا الاحتلال الغاشم الذي يستهدف مقدرات الشعب ويُحدث نكبة جديدة».



وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.



في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.