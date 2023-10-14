الجيش اللبناني: قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة مدنية تابعة لفريق عمل إعلامي

أعلن الجيش اللبناني في بيان، اليوم السبت، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت، أمس الجمعة، بقذيفة صاروخية سيارة مدنية تابعة لفريق عمل إعلامي، ما أدى إلى مقتل المصور عصام عبد الله، وإصابة 5 إعلاميين.

وقال بيان للجيش اللبناني: "إلحاقا بالبيان السابق بتاريخ 13 أكتوبر المتعلق باستهداف العدو الإسرائيلي لبرج مراقبة تابع للجيش اللبناني في خراج (أطراف) قرية علما الشعب، أطلق العدو الإسرائيلي بالتاريخ نفسه قذيفة صاروخية أصابت سيارة مدنية تابعة لفريق عمل إعلامي، ما أدّى إلى استشهاد المصور عصام عبد الله وإصابة 5 آخرين".

وأضاف البيان: "كما استهدف العدو بواسطة صواريخ أطلقتها مروحية، وقذائف مدفعية من بينها قذائف فوسفورية ومضيئة، خراج بلدات مروحين وعيتا الشعب وكفرشوبا والعديسة وسهل مرجعيون".

وأعلن أن الجيش اللبناني يواصل "الحفاظ على الجهوزية واتخاذ التدابير اللازمة في المناطق الحدودية".

وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أعلنت في بيان، مساء أمس الجمعة، عن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لبرج مراقبة تابع للجيش في خراج بلدة علما الشعب جنوب لبنان دون وقوع إصابات.

كما استهدف قصف الاحتلال أطقم للصحافيين عند أطراف بلدة علما الشعب ما أدى إلى إصابات في صفوفهم.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيانها أمس أنّه "بتاريخ 13 أكتوبر، استهدف العدو الإسرائيلي في خراج بلدة علما الشعب برج مراقبة غير مشغول للجيش اللبناني، يُستعمل بشكل ظرفي أثناء تنفيذ المهمّات والتّدابير الأمنيّة، ولم يسجَّل وقوع إصابات في صفوف العسكريّين".

يذكر أن الجيش اللبناني ينفّذ منذ 7 أكتوبر انتشارا في المناطق الحدودية الجنوبية، ويقوم الجيش اللبناني بتسيير دوريات، ويتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وتقوم وحدات من الجيش بتنظيم عمليات الدخول إلى المناطق الحدودية والخروج منها.