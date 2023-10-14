قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.



وأضاف خلال كلمة، أذاعتها فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت: «الاحتلال يتباكى على المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، ويحاول إفشال هذه الحركة العملاقة التي تنتمي إلى دين وأخلاق الشعب الفلسطيني».



وتابع: «طالما أكدت حماس أنها لا تستهدف الكبار والمدنيين ولا الصغار رغم ما يقوم به هذا العدو، حماس هي بنت هذا الشعب، ومن شجرة هذه الأمة الأصيلة، وهي حركة تحرر وطني تنتمي لقيم فلسطين».



وأكد أن «الفلسطينيين متمسكون ببيوتهم ومساجدهم»، معقبًا: «وأحيي تلك المسيرات التي خرجت تحت القصف والطيران لتهتف للمقاومة وكتائب القسام».



وأكمل: «نحن باقون في وطننا ما بقي الزعتر والزيتون، نعم هذا موقف يسجل في سجل الشرف والبطولة، وغزة تحت حمم من نار تقول كلمتها التاريخية، وتثبت حق شعبها في الكرامة والعزة».