تلفزيون سوريا: الشرع يزور موسكو غدا

أفادت مصادر لـ«تلفزيون سوريا»، بأن الرئيس السوري أحمد الشرع، يجري زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الشرع إلى روسيا منذ توليه منصبه.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وفدًا عسكريًا سوريا رفيع المستوى، وصل إلى موسكو في زيارة تهدف إلى تطوير آليات التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين.

وأوضحت الوزارة أن نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، كان في استقبال الوفد السوري، الذي ترأسه رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان.

وأشار البيان الروسي، إلى أن المحادثات ستتركز على سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين موسكو ودمشق، في ظل استمرار الوجود الروسي العسكري في سوريا، ولا سيما في قاعدتي طرطوس واللاذقية المطلتين على البحر المتوسط.