سياسي ألماني بارز يدعو إلى معاملة إسرائيل معاملة شركاء الناتو في بيع الأسلحة

يسعى بيجان جير - ساراي الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر الألماني، إلى معاملة إسرائيل معاملة شركاء ألمانيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) فيما يتعلق ببيع الأسلحة الحربية.

يذكر أن الحزب الديمقراطي الحر هو الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا الذي يضم حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.

وفي أعقاب جلسة للأمانة العامة لحزبه، طالب جير - ساراي بألا يكون هناك مجال للتكهنات في ظل الوضع الصعب الذي تمر به إسرائيل.

وقال: "علينا أن نتعامل مع إسرائيل فيما يخص صادرات الأسلحة كما نتعامل مع شركاء الناتو، وهذا ضروري بالنظر إلى التعديل المزمع إدخاله على قانون صادرات الأسلحة".

كما دعا جير - ساراي كلا من وزير الاقتصاد روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك من حزب الخضر، إلى اتخاذ موقف واضح في هذا الشأن.

وأضاف السياسي الليبرالي: "ما زلنا نقف بوضوح إلى جانب إسرائيل.. فالوضع الحالي شديد الصعوبة بالنسبة لإسرائيل، وبالطبع هناك مخاوف من اندلاع حرب واسعة النطاق في الشرق الأدنى والأوسط".

وأدان جير - ساراي، الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية، قائلاً: "إضعاف هذه الجهات لن يؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأدنى والأوسط بل على العكس، من وجهة نظري هذه فرصة حقيقية لتحقيق هذا التطور"، على حد زعمه.