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إسرائيل عن موعد نشر منظومة ثاد الأمريكية: خلال الأيام المقبلة


نشر في: الإثنين 14 أكتوبر 2024 - 8:04 م | آخر تحديث: الإثنين 14 أكتوبر 2024 - 8:04 م

أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه سيتم نشر بطارية "ثاد" أمريكية للدفاع الصاروخي في إسرائيل خلال الأيام المقبلة.

وأشارت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إلى أن تمت مناقشة هذه القضية اليوم الاثنين خلال محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ونظيره الأمريكي لويد أوستن، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأعرب غالانت عن امتنانه للوزير أوستن وللإدارة الأمريكية على قرار نشر بطارية "ثاد" في إسرائيل خلال الأيام المقبلة، حسب البيان.

واعتبر البيان أن هذا القرار "دليل واضح آخر على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وحماية إسرائيل من التهديدات الجوية من إيران ووكلائها".

وكان البنتاجون قد أعلن أمس الأحد، أن الوزير أوستن وجّه بنشر منظومة الدفاع الجوي الصاروخي بعيدة المدى "ثاد" وطاقمها التشغيلي في إسرائيل للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية هناك.


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