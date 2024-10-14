حزب الله ينفذ 38 عملية نوعية ضد إسرائيل الأحد

نشر "حزب الله" ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأحد، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة بتاريخ الأحد 13 أكتوبر 2024، وفقا للآتي": «



1- الساعة 00:15: استهداف مربض العدو الإسرائيلي في معيليا بصلية ‌‏صاروخية، كرد على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

2- الساعة 01:45: استهداف ‏تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية.



3- الساعة 03:15: استهداف ‏تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رامية بصاورخ موجه وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

4- الساعة 03:15: استهداف ‏الية مدرعة في محيط موقع رامية بصاروخ موجه وإصابتها إصابة مباشرة وأوقعوا طاقمها بين قتيل ‏وجريح.

5- الساعة 03:15: استهداف ‏تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع تل شعر بقذائف المدفعية.

6- الساعة 03:45: تفجير ‏عبوة ناسفة بِقوة من جنود العدو الإسرائيلي والإشتباك معها بالأسلحة المتوسطة ‏والرشاشة لدى محاولتها التسلل إلى بلدة رامية ‏وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

7- الساعة 04:45: تفجير ‏عبوة ناسفة بقوة من جنود العدو الإسرائيلي والإشتباك معها بالأسلحة المتوسطة ‏والرشاشة لدى محاولتها التسلل إلى منطقة تل المدوّر ‏في بلدة رامية ‏وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

8- الساعة 05:30: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بِصلية صاروخية.

9- الساعة 05:45: استهداف ‏ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وصاروخ بركان وإصابتها إصابة مباشرة.

10- الساعة 06:00: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية.

11- الساعة 06:00: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بصلية صاروخية.

12- الساعة 09:30: في إطار سلسلة عمليات خيبر وردا على إستهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي وبنداء لبيك يا نصر الله، نفّذت المقاومة الإسلامية عملية إطلاق صلية صاروخية نوعية على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا، إن المقاومة الإسلامية ستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه الابي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته وعدوانه، والله على كل شيء قدير، إنه نعم المولى ونعم النصير.

13- الساعة 10:00: أثناء محاولة تسلل قوات مشاة العدو الإسرائيلي على مرتفع كنعان في بلدة بليدا، إلتحم مجاهدو المقاومة الإسلامية واشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة ضمن مسافة صفر وأوقعوهم بين قتيلٍ وجريح.

14- الساعة 10:10: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس بِقذائف المدفعية.

15- الساعة 13:15: أثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو الإسرائيلي إلى بلدة القوزح من الناحية الجنوبية، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية معها بالأسلحة الرشاشة.

16- الساعة 13:50: استهداف مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية.

17- الساعة 14:03: استهداف قاعدة تسوريت (غرب كرميئيل) بِصلية صاروخية كبيرة، كرد على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

18- الساعة 14:55: استهداف تجمع لآليات وأفراد قوات العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بِصلية صاروخية.

19- الساعة 05:30: استهداف موقع حبوشيت بِصلية صاروخية.

20- الساعة 15:15: استهداف دبابة لجنود العدو الإسرائيلي جنوب بلدة القوزح بِصاروخٍ موجه مما أدى إلى احتراقها وايقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح.

21- الساعة 15:15: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بِصلية صاروخية.

22- الساعة 15:15: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا بصلية صاروخية.

23- الساعة 15:20: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مرتفع كنعان في بلدة بليدا بقذائف المدفعية.

24- الساعة 16:45: هاجمت مجموعة من مجاهدي المقاومة الإسلامية قوات العدو الإسرائيلي في الحارة الغربية لِبلدة عيتا الشعب ودارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف المدفعية.

25- الساعة 17:00: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في موقع مسكفعام بِقذائف المدفعية.

26- الساعة 18:50: شن هجوم جوي بِمسيرة انقضاضية على تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت وأصابت أهدافها بِدقة.

27- الساعة 19:15: استهداف قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان المحتل بِصلية صاروخية، كرد على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

28- الساعة 19:30: بعد رصدٍ دقيق لمحاولة سرية من قوات العدو الإسرائيلي التسلل إلى أطراف بلدة ميس الجبل، كمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية وأمطروها بِوابل من القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة ودارت مع القوة المُتسللة اشتباكات عنيفة من المسافة صفر وأوقعوا أفرادها بين قتيلٍ وجريح وانسحبت القوة المُعادية وسط صراخ وعويل الجنود المُعتدين.



29- في إطار سلسلة عمليات خيبر وردا على الاعتداءات الصهيونية وخصوصًا ‏على أحياء النويري والبسطة في العاصمة بيروت وباقي المناطق اللبنانية، وردا على ‏المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك يا نصر الله"، نفذت المقاومة الإسلامية، عملية إطلاق سرب من المسيّرات الإنقضاضية على ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا، إن المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة ‏وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو ‏والله على كل شيء قدير.

30- الساعة 19:15: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية.

31- الساعة 19:25: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بِصلية صاروخية.

32- في إطار سلسلة عمليات خيبر وردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك يا نصر الله"، أطلقت المقاومة الإسلامية صلية صاروخية نوعية على مركز التأهيل والصيانة 7200 جنوب حيفا، إن المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو والله على كل شيء قدير.



33- الساعة 21:25: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية.

34- الساعة 21:30: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة للمرة الثالثة بِصلية صاروخية.

35- الساعة 21:50: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة للمرة الرابعة بِصلية صاروخية.

36- الساعة 22:00: استهداف تحركات لِقوات العدو الإسرائيلي بِالقرب من بوابة فاطمة في بلدة كفركلا بِقذائف المدفعية.

37- الساعة 22:15: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة للمرة الخامسة بِصلية صاروخية.

38- الساعة 22:45: استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة هونين بِصلية صاروخية».

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الأحد، بإصابة العشرات بينهم عدد من الحالات الحرجة والخطيرة جراء انفجار مسيّرة في بنيامينا قرب حيفا، فيما أكدت هيئة البث مقتل أحد المصابين.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود في الهجوم الذي شنه "حزب الله" على قاعدة عسكرية جنوب حيفا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "قتل 4 جنود جراء انفجار طائرة مسيرة هذا المساء (الأحد) في قاعدة عسكرية بالقرب من بنيامينا، وأصيب 7 آخرين بجروح خطيرة".