 إلهام شاهين: في حملات ممنهجة ضدي على السوشيال ميديا.. والجمهور الحقيقي يدافع عني - بوابة الشروق
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إلهام شاهين: في حملات ممنهجة ضدي على السوشيال ميديا.. والجمهور الحقيقي يدافع عني

حسام جودة
نشر في: الإثنين 14 أكتوبر 2024 - 11:55 م | آخر تحديث: الإثنين 14 أكتوبر 2024 - 11:55 م

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن استيائها الشديد من الحملات الممنهجة ضدها على السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن كل تصريحاتها تأخذ مسار غير صحيح، ويتم تأويلها لتشويه صورتها أمام الجمهور.

وقالت "شاهين"، لـ"الشروق"، إنها لا تشغل بالها بالسوشيال ميديا فهي مزيفة بنسبة مائة في المائة، متابعة: "الجمهور الحقيقي يدافع عني ولا يرضى بالظلم ورمي الاتهامات على فنانين مصريين والأيام القادمة ستقوم بالتركيز في الفن فقط".

يذكر أن إلهام شاهين تقوم الآن بتصوير فيلم الحب كله، الذي يشارك فيه عدد من الفنانين، من بينهم حسام داغر، وإلهام صفي الدين وأحمد فتحي، وغيرهم.


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