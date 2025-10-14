رئيس الحكومة اللبنانية يهنئ الفلسطينيين في قطاع غزة على وقف الحرب

هنأ رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم الإثنين، الفلسطينيين في قطاع غزة على وقف الحرب.

ودعا سلام الأشقاء العرب والأصدقاء الإقليميين والدوليين للعمل من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرّة على لبنان، وانسحاب قواتها الكامل من الأراضي اللبنانية.

وقال سلام في تصريح على منصة التواصل الاجتماعي إكس ،:" أهنئ أخوتنا الفلسطينيين في غزة. كما أحيي الجهود الدبلوماسية التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكل الدول الشقيقة والصديقة، لوقف هذه الحرب التي طالت كثيرا وذهب ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء".

وأضاف " كلنا أمل أن تساهم قمة شرم الشيخ في فتح أفق جديد في المنطقة، لكن بينما حكومتنا ملتزمة مضمون إعلان وقف العمليات العدائية لشهر نوفمبر الماضي، وهي تعمل جاهدة على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وعلى حصر السلاح، ما زالت البلاد تتعرض لاعتداءات إسرائيلية شبه يومية."

ودعا الرئيس سلام " الأشقاء والأصدقاء الإقليميين والدوليين إلى مشاركتنا العمل من أجل وقف هذه الاعتداءات وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من الأراضي اللبنانية، ومساعدتنا في اعادة الإعمار، مما يساهم ليس في استقرار لبنان فحسب، بل في استقرار المنطقة بأسرها".