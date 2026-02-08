خرج مستشفى عين البيضا في محافظة إدلب شمالي سوريا، عن الخدمة نتيجة السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.

وعقب هطول أمطار غزيرة مفاجئة على ريف إدلب الشرقي أمس السبت، لحقت أضرار جسيمة بمبنى المستشفى، وتضررت العديد من أقسام الرعاية الصحية، وتوقفت عمليات العلاج تماماً.

وإثر ذلك، تم إجلاء المرضى والعاملين من المستشفى، ونُقل المحتاجون للعلاج إلى مراكز صحية قريبة.

وفي تصريح للأناضول، قال الدكتور بدر الدين بحرو، مدير مستشفى عين البيضا، إن المستشفى غمرته المياه بسرعة كبيرة نتيجة هطول أمطار غزيرة مفاجئة.

وأضاف: "تعيش مئات العائلات في منطقة محاطة بالكامل بالمخيمات. وقد واجهت المنطقة كارثة بيئية شديدة، واجتاحت السيول جميع المناطق المحيطة، ودخلت المياه إلى المستشفى، وفاض النهر، وانهارت العديد من الجدران، وارتفع منسوب المياه أكثر من متر ونصف، مما أدى إلى غمر الأبواب والنوافذ".

وأكد بحرو أن جميع المعدات الطبية في المستشفى أصبحت غير صالحة للاستخدام.

يذكر أن مستشفى عين البيضا الذي شيّد عام 2012، يقدّم خدمات الرعاية الصحية لمنطقة يبلغ عدد سكانها حوالي 100 ألف نسمة.