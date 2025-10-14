سانشيز: إسبانيا تبقي على حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في مقابلة مع محطة الإذاعة "كادينا سير"، اليوم الثلاثاء، إن إسبانيا ستواصل اتهامها لإسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وستبقي على حظر الأسلحة الذي تفرضه عليها رغم وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف سانشيز أن "السلام لا يمكن أن يعني النسيان أو الإفلات من العقاب"، مشيرا إلى أنه ستتم محاسبة المسؤولين الرئيسيين عن الإبادة الجماعية في غزة أمام القضاء.

ورحب سانشيز بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، واعتبره فرصة لتحقيق السلام، لكنه أكد أن حظر الأسلحة الذي تفرضه إسبانيا على إسرائيل سيظل قائما حتى يتحقق السلام الكامل في غزة.

وقال سانشيز "يجب أن نرسخ وقف إطلاق النار".

وشارك سانشيز، أمس الاثنين، في قمة السلام التي عقدت في مصر بمشاركة قادة من أكثر من 20 دولة، حيث وقعت الدول التي توسطت بين إسرائيل وحماس إعلانا مشتركا لتعزيز وقف إطلاق النار المتفق عليه.