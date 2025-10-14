أظهرت أحدث بيانات صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في المجر، اليوم الثلاثاء، تراجع الإنتاج الصناعي في البلاد بأسرع وتيرة له منذ ستة أشهر، كما تم تقديره في شهر أغسطس الماضي.

وتراجع حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 7.3% على أساس سنوي في أغسطس، بوتيرة أسرع بكثير من الانخفاض الذي تم تسجيله بواقع 1% في الشهر السابق.

ويأتي ذلك متوافقا مع البيانات الأولية التي صدرت في 7 أكتوبر الجاري.

وبالإضافة إلى ذلك، يعد هذا أكبر تراجع يتم تسجيله منذ فبراير الماضي، عندما انكمش الإنتاج بنسبة 8%.

ومن بين القطاعات، انكمش إنتاج الصناعات التحويلية - الذي تمثل نسبته 95% من إجمالي حجم الإنتاج - بنسبة 7.4% بالمقارنة مع العام الماضي.

وانخفض إنتاج قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 9.2%، بينما شهد قطاع الطاقة تراجعا بنسبة 8.9%.