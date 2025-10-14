أمير عبد الحميد يسلم مهمة تدريب حراس الأهلي لستيفانسن

يسلم أمير عبد الحميد، مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي مهمة تدريب الحراس للمدرب الدنماركي الجديد، كاي ستيفانسين.

ويعد كاي ستيفانسن هو ثاني مدرب أجنبي لحراس مرمى الأهلي، بعد البلجيكي، ميشيل يانكون، الذي غادر النادي بعد إقالة السويسري، مارسيل كولر في إبريل الماضي.

وكان ييس توروب، المدير الفني الجديد للفريق الأول بالنادي الأهلي الثنائي، عادل مصطفى ومحمد نجيب، بقيادة مران الأهلي مساء اليوم الثلاثاء.

كما قاد أمير عبد الحميد، مدرب حراس المرمى، الذي يغادر الفريق بشكل رسمي اليوم، ليعود إلى مهمته في قيادة تدريب منتخب مصر مواليد 2009، بعد انتهاء عقده الذي استمر شهر واحد مع الأحمر.

وعقد توروب جلسة مع لاعبي الأهلي خلال مران الفريق اليوم، وجه من خلالها تعليماته الأولى، قبل أن يكتفي بمتابعة المران من مقاعد البدلاء.

ومن المُقرر، أن يبدأ ييس توروب قيادة تدريبات الفريق بشكل رسمي، اعتبارًا من غد الأربعاء، مع جهازه الفني المعاون، في بداية الاستعدادات الجادة لمواجهة إيجل نوار.

وتتوجه بعثة النادي الأهلي إلى بوروندي مساء غدًا الخميس، لمواجهة فريق إيجل نوار، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في الرابعة عصر يوم السبت القادم.