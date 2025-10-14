• عبر سفن سياحية خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، في أعلى مستوى خلال السنوات الـ12 الأخيرة..

بلغ عدد الوافدين إلى تركيا عبر السفن السياحية خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري مليونا و710 آلاف و454 راكبا، مسجلاً بذلك أعلى مستوى خلال السنوات الـ12 الأخيرة.

ووفقاً لبيانات حصلت عليها الأناضول من المديرية العامة للشؤون البحرية بوزارة النقل والبنية التحتية، لا تزال تركيا من بين المراكز الهامة لسياحة الرحلات البحرية.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد رست في الموانئ التركية 1075 سفينة سياحية منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الفائت، في حين كان العدد خلال الفترة نفسها من العام المنصرم، 917 سفينة.

وارتفع عدد المسافرين الوافدين إلى تركيا عبر الرحلات البحرية بنسبة 16 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام الحالي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

والسبت، أعلنت ولاية إسطنبول أن موانئ المدينة استقبلت 410 آلاف و577 راكبا في سفن رحلات سياحية بحرية دولية خلال الفترة بين يناير وأغسطس من العام الجاري.