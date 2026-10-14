جامعة أسيوط الأهلية تشارك في القافلة التنموية الشاملة الثامنة بقرية بني مر

- الدكتور محمد سيد إبراهيم: نحرص على تسخير إمكانات الجامعة الطبية والعلمية لخدمة المواطنين وتعزيز دورها المجتمعي

- الدكتور أحمد عبدالمولى: القوافل التنموية تجسد رسالة الجامعة في خدمة المجتمع وتوسيع نطاق الرعاية الصحية بالقرى الأكثر احتياجًا

شاركت جامعة أسيوط الأهلية في القافلة التنموية الشاملة الثامنة، التي انطلقت اليوم الأربعاء، إلى قرية بني مر بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع جامعة أسيوط ومؤسسة «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية والدوائية والتوعوية لأهالي القرية، وتعزيز جهود الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وتأتي مشاركة جامعة أسيوط الأهلية تحت رعاية الدكتور محمد سيد إبراهيم، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد صفوت، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، تأكيدًا لحرص الجامعة على توظيف إمكاناتها الأكاديمية والطبية والبشرية في خدمة المجتمع، وتعزيز التكامل مع جامعة أسيوط بما يسهم في تقديم خدمات صحية متخصصة للمواطنين.

وأكد الدكتور محمد سيد إبراهيم، رئيس جامعة أسيوط الأهلية، أن مشاركة الجامعة في القافلة التنموية الشاملة الثامنة تأتي انطلاقًا من إيمانها بأن دور المؤسسات الجامعية لا يقتصر على التعليم والبحث العلمي، بل يمتد إلى خدمة المجتمع والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية. وأشار إلى حرص الجامعة على تسخير خبرات أعضاء هيئة التدريس وإمكاناتها الطبية والعلمية للمساهمة في تقديم الرعاية الصحية والدوائية والتوعية الطبية للمواطنين، لا سيما في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعتين ومؤسسة «حياة كريمة» لتحقيق أثر إيجابي ملموس في حياة الأهالي.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد المولى، رئيس جامعة أسيوط، أهمية استمرار تنظيم القوافل التنموية الشاملة التي تعكس رسالة الجامعة في خدمة المجتمع، وتترجم خبراتها الأكاديمية والطبية إلى خدمات مباشرة يستفيد منها المواطنون. وأوضح أن التعاون بين جامعة أسيوط وجامعة أسيوط الأهلية، بالتنسيق مع مؤسسة «حياة كريمة»، يمثل نموذجًا لتكامل الجهود المؤسسية في دعم الرعاية الصحية، ونشر الوعي الطبي والدوائي، والمساهمة في تحسين جودة الحياة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وضمت المشاركة الطبية لجامعة أسيوط الأهلية التعاون مع كلية الطب بجامعة أسيوط، من خلال تقديم الخدمات الطبية في عدد من التخصصات، شملت الباطنة العامة، والأمراض الصدرية، والأطفال، وجراحة العظام، وجراحة العيون، والأنف والأذن والحنجرة، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب من الجامعتين.

وجاءت القافلة الطبية تحت إشراف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة أماني عمر، عميد كليات قطاع العلوم الصحية والطبية بجامعة أسيوط الأهلية، والدكتورة هدى مخلوف، وكيل كلية الطب بجامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما شاركت كلية الصيدلة بجامعة أسيوط الأهلية بالتعاون مع كلية الصيدلة بجامعة أسيوط في تقديم خدمات دوائية وتوعوية متخصصة، تضمنت الاستشارات الدوائية والتوعية بالاستخدام الآمن للأدوية، خاصة المضادات الحيوية والمسكنات والأدوية الشائعة، إلى جانب صرف الأدوية بالمجان للأهالي.

وجاءت المشاركة الصيدلانية تحت إشراف الدكتورة جيهان نبيل، عميد كلية الصيدلة بجامعة أسيوط، والدكتورة أماني عمر، عميد كليات قطاع العلوم الصحية والطبية بجامعة أسيوط الأهلية، والدكتورة نهى ناهض عطية، وكيل كلية الصيدلة بجامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب من الجامعتين.

ونظم القافلة قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط، بإشراف الدكتور محمد أحمد عدوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد الباسط، وكيل كلية التربية النوعية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق عام القوافل ومسؤول التواصل.

وتؤكد مشاركة جامعة أسيوط الأهلية في القافلة التنموية الشاملة الثامنة التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية، وتوسيع نطاق الاستفادة من خبراتها الطبية والأكاديمية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة أسيوط.