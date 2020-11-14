تقرير:فهد المولد يغيب عن صفوف الاتحاد السعودي لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع

كشف تقرير إخباري اليوم السبت أن فهد المولد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، لتلقي العلاج من الإصابة.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن الجهاز الطبي للفريق منح المولد راحة خلال الفترة الماضية قبل البدء في برنامجه العلاجي، وذلك عقب تعرضه للإصابة في مواجهة ديربي جدة أمام الأهلي في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت المصادر ذاتها أن إصابة المولد عبارة عن تمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية مع اشتباه بقطع كامل، ويحتاج معها إلى برنامج علاجي لفترة تتراوح ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع قبل العودة إلى المشاركة مع الفريق.

ويسعى الجهازان الفني والطبي في النادي، إلى وضع برنامج علاجي خاص للاعب، على أمل تجهيزه قبل مواجهة الشباب المقررة في الثاني من ديسمبر المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال (البطولة العربية).