 وزير السياحة والآثار: حصيلة الكشف الأثري في سقارة ستوزع على 3 متاحف - بوابة الشروق
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وزير السياحة والآثار: حصيلة الكشف الأثري في سقارة ستوزع على 3 متاحف

إسلام عبد المعبود ودينا شعبان:
نشر في: السبت 14 نوفمبر 2020 - 11:53 ص | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2020 - 11:53 ص

أعلن وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، عن إكتشاف 100 تابوت أثري بحالة جيدة من الحفظ وما يقرب من 40 تمثال مذهب، يرجعون إلى العصر المتاخر والبطلمي.
وأضاف العناني، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي بمنطقة سقارة، اليوم، أن التوابيت والتماثيل ستوزع على 3 متاحف هم المتحف القومي للحضارة، والمتحف المصري بالتحرير، والمتحف المصري الكبير.
وتابع الوزير، أن هذا الكشف هو استمرار للكشف الذي تم الإعلان عنها في شهر أكتوبر الماضي، موكدا ما زال العمل يجري على قدم وساق، وسيتم الإعلان عن كشف أثري آخر بسقارة في نهاية العام.

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