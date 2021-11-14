لم تكن نهاية زفاف عروسين جميلة، كما ما كانا يتوقعان، بل مأساوية وانتهت في المستشفى، بسبب تهور العريس.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد، أن "علي زمان" (26 عاما)، وعروسه، استقلا سيارة لامبورجيني تعود إلى أحد ضيوف حفل زفافهما الذي تم العام الماضي.

وفي أثناء قيادة السيارة الفاخرة التي يزيد ثمنها عن 268 ألف دولار، دخل "علي" فيما يشبه سباق مع سائق عند إشارة ضوئية في منطقة برادفورد بمقاطعة يوركشاير.

وفي النهاية، اصطدمت سيارة "علي" مع سيارة السائق الآخر، مما أدى إلى تدميرهما بالكامل، بحسب ما استمعت إليه المحكمة أخيرا، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

وأظهرت لقطات صادمة، النيران، وقد اشتعلت في السيارة الفاخرة، في حين هرعت خدمات الطوارئ إلى المكان.

وأصيب علي وعروسته بجروح، نُقلا على إثرها إلى المستشفى، وكذلك حدث مع السائق الآخر.

وبحسب "ديلي ميل"، فقد علمت المحكمة أن "علي" أخذ السيارة دون علم صاحبها ريتشارد رايت.

وواجه رايت صاحب السيارة اللامبورجيني صعوبة كبيرة في تعويض خسارته، إذ أن اتفاق التأمين لا يشمل سوى عندما يكون السائق فوق الـ30 من العمر ومع إذن مسبق.

وأثناء المحكمة، قال رايت إن "العريس لن ينسى يوم زفافه، بسبب اتخاذه قرارا متهورا بقيادة سيارتي بسرعة كبيرة في شوارع برادفورد".

وأضاف أن ما فعله يستحق عقوبة السجن، لكن شعر بأنه من غير المناسب فعله بسبب سيرته الحسنة، معتبرا ما حدث مجرد "لحظة طيش" لن تكرر.

واعترف "علي" من جانبه بالذنب على ما حدث، وحكم عليه بالحرمان من القيادة لمدة عام كامل، ودفع تعويضات للضحية، مع حكم مجتمعي (حكم على الجرائم غير الخطيرة وينفذ عبر خدمة المجتمع) ويستمر الحكم 18 شهرا، وإكمال 180 ساعة من العمل غير المدفوع في المجتمع.