استعدادات أوروبية لفرض عقوبات على شركة الطيران الرسمية البيلاروسية على خلفية توترات المهاجرين

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم غد الاثنين اجتماعا في بروكسل، ومن المقرر أن يتبنوا فيه حزمة جديدة من العقوبات ضد بيلاروس، بعد أكثر من أسبوع من تصاعد التوترات بشأن المهاجرين على الحدود الشرقية للاتحاد.

ستكون شركة "بيلافيا"، الناقل الجوي الرسمي في بيلاروس، هي المستهدفة بالعقوبات الجديدة، التي ستمثل الحزمة الخامسة من العقوبات الأوروبية ضد بيلاروس منذ الانتخابات المثيرة للجدل التي جرت في آب/أغسطس من عام 2020.

وسيتم فرض عقوبات ضد الشركة للاشتباه في قيامها بنقل المهاجرين إلى مينسك، حيث يتم نقلهم تحت حراسة بيلاروسية إلى حدود البلاد مع دول بولندا وليتوانيا ولاتفيا، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتقطعت السبل بآلاف المهاجرين، في ظروف مزرية، بين بولندا وبيلاروس، وسط خلاف دبلوماسي عنيف بين الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والاتحاد الأوروبي، الذي لا يعترف بحكم لوكاشينكو لبلاده.

ويعمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي على صياغة العقوبات ضد بيلاروس، بالتعاون مع الدول الأعضاء، في عملية تجري بدقة نظرا لأن نحو 50% من أسطول بيلافيا تشغله شركات تأجير طائرات في أيرلندا.

وقالت مصادر دبلوماسية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المشاورات الدبلوماسية في بروكسل خلصت إلى الحزمة الخامسة من العقوبات ضد نظام لوكاشينكو، مع عدم استبعاد حزمة سادسة أخرى.

وتجاهل دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي تهديد لوكاشينكو بقطع إمدادات الغاز الروسية إلى التكتل، والتي تمر عبر بلاده.

ويتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بتعمد إثارة أزمة المهاجرين على الحدود، فيما وصفه مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي بـ "التهديد الهجين"، ردا على العقوبات الغربية ضد بيلاروس على خلفية القمع السياسي ضد المجتمع المدني.