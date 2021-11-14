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التعليم العالي تنشر فيديو حول مراحل التوصل للقاح المصري كوفي فاكس ضد كورونا‎‎

جانب من عملية تصنيع لقاح كورونا كوفي فاكس
جانب من عملية تصنيع لقاح كورونا كوفي فاكس
عمر فارس:
نشر في: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 6:30 م | آخر تحديث: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 6:42 م
نشرت وزارة التعليم العالي، فيديو حول جهود المركز القومي للبحوث للتوصل إلى اللقاح المصري كوفي فاكس ضد كورونا‎‎

وفي وقت سابق اليوم، أعلن خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الأحد عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري (كوفي فاكس) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بحضور د. محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، ود. تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء الدكتور/ محسن بدوي الرئيس التنفيذي لشركة فاكسين فالي، ود. محمد أحمد علي أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث ورئيس الفريق البحثي مبتكر اللقاح، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بقاعة المؤتمرات الجديدة بالمركز القومي للبحوث.

في بداية فعاليات المؤتمر، أكد الوزير أن مصر اليوم تتوج جهد عدد كبير من الباحثين والعلماء الذين تحدوا الظروف واستطاعوا إنتاج لقاح مصري، موجهًا الشكر لفريق العمل وأسرة المركز القومي للبحوث من علماء وفريق العمل البحثي وعلى رأسهم د. محمد أحمد علي أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث ورئيس الفريق البحثي مبتكر اللقاح.


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