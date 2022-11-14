تنظيف نفق أحمد عصمت الرابط بين حي المطرية وعين شمس

أكد اللواء خالد محمد شحاتة، رئيس حي المطرية، نظافة نفق أحمد عصمت الرابط بين حي المطرية وعين شمس، وذلك بالتعاون مع وحدة الرصد البيئي للحي وشركات النظافة، موضحًا أنه تم تنظيف النفق وكنس الأتربة ورفع المخلفات بمحيط مدخله ومخارجه أمام المواطنين.



وأكد شحاته، اليوم الإثنين، متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بشارع طه قنديل، وذلك بالتنسيق مع شركة إنفيرو ماستر المسؤولة عن جمع المخلفات بنطاق الحي، إضافة إلى رفع القمامة والمخلفات من شارع أشرف نوار، وكنس الأتربة من شارع الكابلات.



وتابع: "إيقاف أعمال بناء مخالفة وفك الشدة الخشبية بـ 20 شارع الكابلات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف"، مؤكدًا مواصلة رفع الأتربة من أسفل كوبري ميدان المطرية، للحفاظ على الشكل الحضاري للشوارع.