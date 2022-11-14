الشرطة التركية تعتقل مشتبها به في تفجير شارع في إسطنبول

ألقت الشرطة في اسطنبول القبض على شخص يعتقد أنه كان خلف الهجوم بقنبلة الذي ضرب شارع تسوق مزدحم يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

ونقلت محطة تي أر تي الحكومية التركية، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قوله إن الشرطة ألقت القبض على الشخص الذي زرع القنبلة في شارع الاستقلال الشهير بإسطنبول، وهو أحد أشهر شوارع المشاة في المدينة.

ووفقا للتقرير فإن المشتبه به على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور. ويصنف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية.

وقتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 81 آخرون يوم الأحد في الهجوم الذي وصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "هجوم خسيس".

وفي وقت لاحق، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إنه يفترض أنه "هجوم إرهابي".

وكانت الحكومة التركية قالت في وقت سابق إنها تشتبه في أن امرأة شاركت في الهجوم الذي وقع حوالي الساعة 4:20 مساء الأحد(1320 بتوقيت جرينتش).

يشار إلى أن شارع الاستقلال تم استهدافه بهجوم إرهابي في عام 2016،حيث أدى تفجير انتحاري إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 39 آخرين. ووفقا للحكومة التركية، فإن المهاجم كان على صلة بتنظيم داعش، لكن الجماعة الإرهابية نفسها لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم.