قطر وبوتان توقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية

وقعت قطر ومملكة بوتان على بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، وذلك بمقر الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

ووقعت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، نيابة عن دولة قطر، بينما وقع المندوب الدائم لمملكة بوتان لدى الأمم المتحدة، بيما ليكتوب دورجي، نيابة عن بلاده، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وعقب مراسم التوقيع، أكد الطرفان على الرغبة في تقوية وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين بلديهما، وشددا على أهمية الاسترشاد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، واحترام وتعزيز السلام والأمن الدوليين، والمساواة بين الدول، والاحترام الواجب للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية.