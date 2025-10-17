 مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق يسلم نفسه للسلطات الأمريكية بعد اتهامه بإفشاء معلومات سرية - بوابة الشروق
الجمعة 17 أكتوبر 2025
مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق يسلم نفسه للسلطات الأمريكية بعد اتهامه بإفشاء معلومات سرية

د ب أ
نشر في: الجمعة 17 أكتوبر 2025 - 4:25 م | آخر تحديث: الجمعة 17 أكتوبر 2025 - 4:25 م

وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون إلى مقر محكمة فيدرالية اليوم الجمعة، لتسليم نفسه للسلطات في أول ظهور بالمحكمة بعد اتهامه بالاحتفاظ بمعلومات سرية في المنزل ومشاركته ملاحظات أشبه باليوميات تتضمن معلومات سرية مع أقاربه .

ويشير الاتهام الاتحادي الذي يشمل 18 تهمة أمس الخميس، أيضا إلى أن معلومات سرية انكشفت عندما اخترق عملاء يعتقد أنهم على صلة بالحكومة الإيرانية حساب البريد الإلكتروني لبولتون ووصلوا إلى مواد حساسة كان قد شاركها مع آخرين.  

وقال ممثلو الادعاء إن أحد محامي بولتون قال لمكتب التحقيقات الاتحادي في 2021 إن رسائل بريده الإلكتروني اخترقت،  دون الكشف عن أن بولتون شارك المعلومات السرية من خلال الحساب أو أن المخترقين حصلوا على أسرار حكومية.

 

 

 


