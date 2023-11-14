 متحدث جيش الاحتلال: ارتفاع قتلى الجنود إلى 366 منذ 7 أكتوبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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متحدث جيش الاحتلال: ارتفاع قتلى الجنود إلى 366 منذ 7 أكتوبر

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 10:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 10:03 م

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، عن ارتفاع قتلى الجنود الإسرائيليين إلى 366، وذلك منذ انطلاق عملية «طوفان الأقصى» يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن «مقتل 366 في المعارك يدفعهم نحو الأمام؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات في الحرب»، بحسب تعبيره.

وقال إنهم «سيبذلون كل الجهود العملياتية والمخابراتية أو الانخراط في صفقة أو مفاوضات لإعادة المحتجزين لدى المقاومة»، مؤكدًا أن «الملف يحظى بأولوية عليا».

وبسؤاله عن إصابة بعض الجنود بنيران الجيش، أجاب: «نراقب استخباريًا ما يجري عن طريق جهاز الأمن العام (الشاباك)».

وذكر أن «القضاء على قادة حماس أولوية بالنسبة لهم على مدار الساعة»، مشيرًا إلى «تسخير كل الجهود لتحقيق هذا الهدف».

ونفى علمه بنقل المحتجزين الذين يزعم الاحتلال وجودهم في المستشفى الرنتيسي إلى جنوب قطاع غزة، مضيفًا: «كانت هناك إشارات تؤكد وجود محتجزين بها، وسنحصل على إثباتات لفحصها لتأكيد تلك الحقائق».

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