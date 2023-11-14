إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في تل أبيب جراء صواريخ أطلقت من قطاع غزة

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن إصابة إسرائيليين بجروح في تل أبيب، أحدهما حالته خطيرة، جراء صواريخ أطلقت من قطاع غزة.

وقال في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، أن الصواريخ أصابت شابًا يبلغ من العمر 20 عامًا بشظايا، لافتًا إلى أن إصابته خطيرة.

وأشار إلى تقديم العلاج لامرأة تبلغ من العمر 43 عامًا، قائللًا إن إصابتها «بسيطة».

https://x.com/mda_israel/status/1724451060209606666?s=20

בהמשך לאזעקות בדקות האחרונות בגזרת תל אביב:



חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח וולפסון, גבר כבן 20 במצב קשה, עם רסיסים. ומעניקים טיפול רפואי במקום לאישה בת 43 במצב קל. עדכון בהמשך. — מגן דוד אדום (@mda_israel) November 14, 2023

وأفادت قناة «الجزيرة»، مساء اليوم الثلاثاء، بإطلاق دفعة صاروخية من قطاع غزة باتجاه مواقع وبلدات إسرائيلية.

وأشارت إلى دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وحولون وبات يام، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

من جانبها أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، قصف تل أبيب ردأ على «المجازر الإسرائيلية» بحق المدنيين.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية، رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين».

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الإجهاز على 7 سبعة جنود إسرائيليين من المسافة صفر في محور شمال مدينة غزة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تصديها لمحاولات التوغل الإسرائيلية في محاور مختلفة من مناطق شمال القطاع.

ففي سلسلة بيانات منفصلة، قالت كتائب القسام في وقت سابق من اليوم، إن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية شمال غربي مدينة غزة بقذيفة الياسين 105 وعبوة العمل الفدائي.

وأضاف في بيان آخر، أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة كانت متحصنة في مبنى بشمال مدينة غزة.

بدورها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة وسط مدينة غزة.