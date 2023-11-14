«الوطنية للانتخابات» تباشر توزيع القضاة على اللجان قبل التصويت فى انتخابات الرئاسة

- نحو 66 مليون مواطن لهم حق الانتخاب



تنهى الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها الأخيرة قبل بدء التصويت فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 مطلع شهر ديسمبر المقبل، وذلك بتوزيع القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية للانتخابات داخل مصر.

وقال مصدر قضائى، إن الهيئة تعمل حاليا على تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية فى رئاسة وعضوية اللجان العامة، وكذلك تعيين رؤساء اللجان الفرعية والفرز داخل مصر، وذلك بعدما أصدرت قرارها بتحديد مقار هذه اللجان على مستوى محافظات الجمهورية وكذلك خارج مصر.

وأضاف المصدر لـ«الشروق» أن خريطة توزيع اللجان الانتخابية داخل مصر، تشمل نحو 15 ألف لجنة فرعية سيباشر فيها الناخبون عملية التصويت وستشهد أيضا عملية فرز الأصوات عقب انتهاء العملية الانتخابية، بالإضافة إلى قرابة 400 لجنة عامة مختصة بالإشراف وجمع النتيجة، موضحا أن عدد الناخبين فى قاعدة بيانات الناخبين نحو 66 مليون مواطن، فيما يقترب عدد أعضاء الجهات والهيئات القضائية المشرفين على العملية الانتخابية من 20 ألف قاضٍ.

وذكر المصدر أن الهيئة تعمل أيضا على تشكيل لجان لمتابعة سير الانتخابات فى دوائر المحاكم الابتدائية برئاسة وعضوية قضاة ومستشارين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بالإضافة إلى ذلك ستشكل الهيئة غرفة عمليات خاصة بها لمتابعة سير الانتخابات تحت إشراف أحد أعضاء مجلس الإدارة.

وأشار إلى أن اختصاصات غرفة عمليات الهيئة، تتبلور فى متابعة تسليم أوراق العملية الانتخابية لرؤساء اللجان الفرعية، ومتابعة عملية الاقتراع وتذليل أى عقبات تعترضها، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى من المواطنين بشأن العملية الانتخابية واتخاذ ما تراه بشأنها.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات كلا من: عبدالفتاح السيسى، الرئيس الحالى، وحصل على رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحصل على رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحصل على رمز «النخلة»، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى وحصل على رمز «السلم».

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين ــ التى بدأت رسميا يوم 9 نوفمبر ــ حتى قبل يومين من موعد تصويت المصريين بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، على أن تعود الدعاية بعد ذلك وتتوقف قبل يومين أيضا من التصويت داخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

وكانت الهيئة برئاسة المستشار حازم بدوى، قد أصدرت قرارا بتحديد ضوابط وشروط الدعاية فى الانتخابات الرئاسية 2024، والتى تضمنت وسائل الدعاية والمحظورات، مشيرة إلى أن طرق الدعاية تكون عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما يحق للمترشح استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، فى حدود المتاح فعليا من الإمكانات، على أن تلتزم وسائل الإعلام المشار إليها بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.

وأوضحت الهيئة أن محظورات الدعاية الانتخابية تشمل التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين.

كما تحظر قواعد الدعاية الانتخابية، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واستخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأى شكل من الأشكال.