حزب الله يستهدف موقعا عسكريا إسرائيليا ويؤكد تحقيق إصابات

أعلن حزب الله، الثلاثاء، استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلي قرب الحدود الجنوبية للبنان، محققًا إصابات مباشرة" في صفوف جيش الاحتلال.

وقال الحزب في بيان أوردته وكالة الأناضول، إن عناصره استهدفوا موقع بركة ريشا وأماكن التجمع العسكري المحيطة به بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية (حكومية)، بأن الطيران المسيّر الإسرائيلي استهدف بصاروخين المنطقة الواقعة بين بلدتي طيرحرفا ومجدلزون، وقد سقطت قذيفة على الشارع العام في بلدة يارين (قرب مثلث يارين)، دون وقوع إصابات.

وأضافت أن قصفا مدفعيا إسرائيليا مركّزا استهدف أطراف بلدة رميش، فيما طال القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة رب ثلاثين على الحدود الجنوبية.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود قصفا متبادلا بوتيرة يومية بين جيش الاحتلال وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

ومنذ 39 يوما يشن جيش الاحتلال حربا فتاكة على غزة، دمر خلالها أحياء فوق ساكنيها"، مخلفا أكثر من 11 ألفا و240 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، و29 ألف مصاب.