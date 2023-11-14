وزير الدفاع الإسرائيلي: لا يمكن حصر العملية البرية في غزة بعدد محدد من الأيام

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن بلاده ملتزمة بتحقيق أهداف العمليات البرية في غزة، وهي: الانتصار على حماس والقضاء على قدراتها، وإعادة المحتجزين لدى فصائل المقاومة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن «تل أبيب قررت تأجيل العملية البرية في بادئ الأمر؛ من أجل الضغط على حماس ورفع إمكانية تحقيق تقدم بتلك الأهداف».

وأكمل: «نواصل العمل في قلب مدينة غزة لتحقيق كل الأهداف الموضوعة، ونضغط على حماس الأمر الذي قد يُمكننا من الوصول إلى تقدم بملف الأسرى».

وزعم أن «الجيش يضرب عناصر حماس في كل مكان»، نافيًا إمكانية حصر العملية البرية بقطاع غزة في عدد محدد من الأيام.

وقال إنهم «غير معنيين بالحرب على الجبهة الشمالية، لكنهم حريصون على أمن السكان وصد كل تهديد»، محذرًا حزب الله اللبناني من ارتكاب أي خطأ.