التقى رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف؛ وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإارية في المناخ "كوب 29" المنعقدة في العاصمة الأذرية (باكو).

وأفادت وكالة الأنباء الأذرية الرسمية، بأن رئيس الوزراء الباكستاني هنأ علييف على التنظيم الناجح لقمة المناخ في نسختها التاسعة والعشرين، معربًا عن سعادته بانعقاد مثل هذا الحدث المهم في أذربيجان، حيث أشاد بخطاب الرئيس الأذري في حفل افتتاح القمة.

وأضافت أن المحادثات بين الجانبين ركزت على علاقات التعاون الثنائي بين باكو وإسلام آباد في مجالي التجارة والاستثمار. كما أثنى زعيما البلدين على التعاون القائم داخل المنظمات الدولية متعددة الأطراف، وشددا على أهمية الشراكة الثلاثية بين أذربيجان وتركيا وباكستان.

وتستضيف أذربيجان مؤتمر الأمم المتحدة التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 29" في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري.