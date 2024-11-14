التضامن تدشن مبادرة «أنا موهوب» لاكتشاف الموهوبين من الأطفال بأندية الطفل

دشنت وزارة التضامن، مبادرة "أنا موهوب" بالتنسيق والشراكة مع وزارة الثقافة واليونيسف؛ لاكتشاف الموهوبين من الأطفال بأندية الطفل ومراكز مكافحة عمالة الأطفال التابعة لوزارة التضامن.

وتستهدف المبادرة، في مرحلتها الأولي اكتشاف وتنمية مواهب 1000 طفل من أطفال أندية الطفل ومراكز مكافحة عمالة الأطفال بمحافظات شمال سيناء ومرسى مطروح والإسكندرية والقاهرة والمنيا والغربية، باستهداف تنمية مشاركة الطفل للاشتراك بمسابقة الدولة "المبدع الصغير".

وانطلقت أولى فعاليات المبادرة، والتي شهدت عقد ورشة تدريبية بمشاركة 30 من العاملين بأندية الطفل ومراكز مكافحة عمالة الأطفال والعاملين في قطاع الطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية على مستوى المحافظات المشار إليها.

وأكدت منى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، أن تهيئة فرص للطفل لاكتساب خبرات ومهارات جديدة لتنمية مهاراته وقدراته العقلية هدف رئيسي للمبادرة، واكتشاف المواهب مبكرا في مجالات الفنون والرياضة والعلوم والتكنولوجيا وغيرها، واكتشاف مواهب ورغبات الأطفال، وتوعية أولياء الأمور بأهمية اكتشاف مواهب أطفالهم وطرق تنميتها.

وأوضحت هانم عمر مدير عام الإدارة العامة للطفل، أن المبادرة تستهدف أيضا تفعيل دور أندية الطفل، والتي يبلغ 340 ناديا، بالإضافة إلى مراكز مكافحة عمل الأطفال، والتي يبلغ 14 مركزا بإجمالي مستفيدين 12 ألفا و77 طفلا مستفيدا من الخدمات التي تقدمها تلك الأندية والمراكز، وتهدف المبادرة إلى تشبيك العمل بين تلك المراكز والأندية وبين الإدارات الاجتماعية والأسرة؛ لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وتلبية الاحتياجات المطلوبة للنهوض بمستوى نادي الطفل، وتوفير البيئة الملائمة لاكتشاف المواهب وتنميتها.