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أعداد جريدة الشروق
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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى

وكالات
نشر في: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 10:36 ص | آخر تحديث: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 10:36 ص

اقتحم مستعمرون إسرائيليون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وأشارت مصادر في محافظة القدس، إلى أن قوات الاحتلال تقوم بتصوير المركبات في حي وادي حلوة في بلدة سلوان، وتفرض غرامات مالية عليها.

وتتعمد قوات الاحتلال فرض غرامات مالية باهظة على المقدسيين، في إطار سياسة التضييق على المقدسيين.

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