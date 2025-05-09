بوتين يؤكد دعم روسيا الكامل للجهود المصرية من أجل استقرار الشرق الأوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة موسكو، دعم بلاده الكامل للمساعي المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين القاهرة وموسكو لتعزيز فرص السلام في المنطقة.

وأشار بوتين، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في إدارة الأزمات الإقليمية، وأن التنسيق بين البلدين يمثل عاملًا مهمًا في دعم الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية والإنسانية في الشرق الأوسط.

وفي سياق هذا التعاون، أعلن الرئيس الروسي دعم بلاده الكامل لخطة إعادة إعمار قطاع غزة، التي تقودها مصر، مؤكدًا استعداد موسكو لتقديم كافة أشكال الدعم الفني والاقتصادي لإنجاح هذه المبادرة.

ويأتي هذا الموقف الروسي تأكيدًا على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودعمًا للدور المصري المتوازن في التعامل مع قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والجهود الإنسانية في غزة.