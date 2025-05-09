قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلاقات بين روسيا ومصر تتطور بصورة ناجحة، مشيرا إلى أن تعاون البلدين متعدد الأوجه ويعتمد على اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بينهما عام 2018.

وأضاف خلال جلسة المباحثات التي جمعته بنظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، أن هناك حوارا سياسيا دوريا مستمرًا بين البلدين، مشيرا إلى اللقاء السابق الذي جمعه بالرئيس السيسي في أكتوبر الماضي على هامش اجتماعات مجموعة «بريكس»، التي مثلت فيها مصر بصفتها عضوا كامل العضوية.

وشدد الرئيس الروسي، أن مصر تعد من أهم الشركاء التجاريين لروسيا في إفريقيا، لافتا إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 30% خلال السنة الماضية، وبنسبة 8% إضافية خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.

وأشار إلى أن اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين تنشط بشكل فعال وتستمر في تنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى، مضيفا أن الدولتين تنسقان عملهما في مجال القضايا الدولية الهامة.

وأعرب في ختام حديثه، عن سروره بمناقشة مختلف القضايا والاتجاهات الأخرى للتعاون الروسي المصري مع الرئيس السيسي، مجددًا الترحيب به في روسيا مرة أخرى.

وتبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أحاديث ودية مع عدد من قادة الدول المشاركين في احتفالات الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى بالعاصمة الروسية موسكو، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينج، وسط ترحيب كبير من الجانبين بهذا اللقاء.

وشارك الرئيس السيسي في العرض العسكري الذي أقيم بالساحة الحمراء بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من رؤساء الدول والحكومات، كما لبى دعوة الغداء التي أقامها بوتين تكريما للقادة المشاركين.