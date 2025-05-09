في خطوة مفاجأة وقرارات وصفت بالتاريخية، أعلن حزب العمال الكردستاني عن اتخاذ قرارات تاريخية خلال فعاليات المؤتمر الثاني عشر، الذي عقد بناء على دعوة من زعيمه عبد الله أوجلان.

من جانبها، قالت صحيفة "لا كروا" الفرنسية، إن حلّ حزب العمال الكردستاني من شأنه أن يشكل نقطة تحوّل حاسمة في المشهد التركي، إذ يمثل إنهاء أحد أكبر التحديات الأمنية والسياسية التي واجهتها الدولة التركية منذ عقود.

وترى الصحيفة أن هذا السيناريو قد يفتح المجال أمام انطلاقة جديدة لمسار السلام بين الحكومة التركية والأقلية الكردية، كما يعزز من موقع أنقرة داخلياً، ويمنحها ورقة قوة إضافية على الصعيد الدولي، لا سيما في علاقاتها المعقدة مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وأمنياً، يُتوقع أن يؤدي إلى تراجع ملحوظ في العمليات المسلحة جنوب شرق البلاد، وإلى تحجيم نفوذ الحزب في شمال العراق وسوريا، خاصة من خلال الحد من نشاط جناحه السوري "وحدات حماية الشعب" (YPG). أما على المستوى الإقليمي، فإن الصحيفة تشير إلى أن غياب الحزب سيُعيد تشكيل خارطة التحالفات الكردية في المنطقة، ويُربك استراتيجيات بعض القوى الإقليمية كإيران وسوريا، اللتين طالما استخدمتا الحزب كورقة ضغط في علاقتهما مع أنقرة.

و تم عقد المؤتمر في منطقتين مختلفتين، وذلك في الفترة من 5 إلى 7 مايو الجاري، حيث تم التركيز على بحث استراتيجيات الحزب وأولوياته المستقبلية، بحسب شبكة"سكاي نيوز عربية".



ويرتقب أن يتم نشر نتائج المؤتمر بالكامل، والمعلومات والوثائق التفصيلية بشأن القرارات المتخذة، بعد دمج النتائج في المنطقتين المختلفتين، في المستقبل القريب جدا.

من جانبها أوردت وسائل إعلام كردية، أن حزب العمال الكردستاني قد عقد هذا الأسبوع "بنجاح" مؤتمرا لحل نفسه.

وأوضحت أن "قرارات ذات أهمية تاريخية على أساس دعوة القائد لنزع الحزب سلاحه وحل نفسه"، ستعلن "في المستقبل القريب جدا".

وقال حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب التركي المؤيد للأكراد اليوم الجمعة إن خطوة إعلان حزب العمال الكردستاني المحظور أنه عقد المؤتمر الخاص به، تعتبر مهمة على طريق حل الصراع المستمر منذ عقود.

وقالت أيسيغول دوغان المتحدثة باسم حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الحزب التنفيذي "ننتظر كلنا هذا القرار التاريخي بجدية وأهمية كبيرتين".

وفي فبراير الماضي، دعا زعيم الحزب عبد الله أوجلان جماعته، إلى إلقاء سلاحها وحلّ نفسها في رسالة قرأها حزب مؤيد للأكراد في تركيا.

ويعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وقد حارب الدولة التركية منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث سقط عشرات الآلاف من القتلى في النزاع.