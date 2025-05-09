سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التحقت شركات طيران عالمية جديدة بقائمة تعليق الرحلات من تل أبيب وإليها بعد سقوط صاروخ أطلقته جماعة أنصار الله (الحوثيون) الأحد الماضي قرب مطار "بن غوريون" الدولي.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن شركات "أميركان إيرلاينز" و"دلتا" و"يونايتد" ألغت كل رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية الأسبوع المقبل.

ومددت شركة "لوفتهانزا" الألمانية تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 18 من الشهر الحالي، كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الخطوط الجوية الهندية "إير إنديا" ألغت رحلاتها إلى إسرائيل حتى 25 من الشهر الجاري، بحسب وكالة الانباء الألمانية.

وفيما يلي شركات الطيران الأخرى التي ألغت رحلاتها بعد هجوم الأحد:

– إيجين إيرلاينز: قالت شركة الطيران اليونانية إنها ستلغي رحلاتها إلى تل أبيب حتى 13 مايو إضافة إلى رحلة الصباح الباكر يوم 14 مايو.

– إير بالتيك: قالت شركة الطيران اللاتفية إنها ألغت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 11 مايو.

– إير يوروبا: ألغت شركة الطيران الإسبانية رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 11 مايو.

– إير فرانس-كيه.إل.إم: أوقفت "كيه إل إم" ذراع المجموعة في هولندا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 30 مايو. وألغت "إير فرانس" رحلاتها في الرابع من مايو.

دلتا إيرلاينز: قالت شركة الطيران الأميركية إن رحلاتها من تل أبيب وإليها ربما تتأثر في الفترة ما بين الرابع والـ25 من مايو، بحسب وكالة أسوشيتد بوس الامريكية.

– آي إيه جي: أوقفت الخطوط الجوية البريطانية التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي إيه جي) رحلاتها إلى تل أبيب حتى 14 مايو.

– إيبيريا إكسبريس: ألغت شركة الطيران منخفض التكلفة التابعة لـ"آي إيه جي" رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 مايو.

– إيتا إيروايز: قررت شركة الطيران الإيطالية تعليق الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها حتى 11 مايو، وكذلك رحلتين مقررتين في 12 مايو.

خطوط لوت الجوية: علقت شركة الطيران البولندية الرحلات إلى تل أبيب حتى 11 مايو.

– مجموعة لوفتهانزا: قررت مجموعة الطيران الألمانية تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 11 مايو.

– رايان إير: ألغت أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 11 مايو.

– يونايتد إيرلاينز: قالت شركة -مقرها شيكاغو- إن رحلاتها من تل أبيب وإليها قد تتأثر في الفترة ما بين الرابع و18 مايو.

– ويز إير: ألغت الشركة التي تتخذ من المجر مقرا لها، رحلاتها إلى تل أبيب حتى 12 مايو.

وتشير هذه الإجراءات إلى تنامي المخاوف الأمنية لدى شركات النقل الجوي العالمية، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية -اليوم الجمعة- اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، ودوت صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب وعشرات المواقع.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق أنه حدد صاروخا أطلق من اليمن، وأعلن إطلاق محاولات لاعتراضه.