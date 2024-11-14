أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن تعيين الحاكم السابق لأركنساس، مايك هاكابي، المؤيد للمستوطنات، سفيرًا للولايات المتحدة في إسرائيل.

هذه الشخصية السياسية المثيرة للجدل ومقدم البرامج التلفزيونية الذي يدعي أنه زار إسرائيل أكثر من 100 مرة سيحل محل جاك ليو، الذي شغل المنصب لمدة عام، بحسب تقارير وسائل إعلام أمريكية.

من هو مايك هاكابي؟

هاكابي، المسيحي الإنجيلي الملتزم البالغ من العمر 69 عامًا، وُلِد في ولاية أركنساس الجنوبية بالولايات المتحدة.

شغل منصب حاكم ولايته بين عامي 1996 و2007 قبل أن يقوم بمحاولات فاشلة ليصبح المرشح الجمهوري للرئاسة في الانتخابات التمهيدية لعامي 2008 و2016.

بين هذه المحاولات، قدم برنامجه الحواري الخاص "هاكابي" الذي تم بثه على شبكة فوكس نيوز بين عامي 2008 و2015. وفي عام 2017، أُعيد إحياء البرنامج ليبث على قناة TBN، وهي شبكة تلفزيونية مسيحية.

منذ إنهاء حملته الانتخابية للرئاسة في عام 2016، ظل هاكابي داعمًا دائمًا لترامب.

هاكابي مؤيد قوي لإسرائيل

بعد تعيينه، أصدر ترامب بيانًا قال فيه إن هاكابي "يحب إسرائيل وشعبها، وكذلك الناس في إسرائيل يحبونه. مايك سيعمل بلا كلل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط!"

يرى الخبراء أن تعيين هاكابي يعكس نهجًا "صقوريًا للغاية ومؤيدًا لليمين الإسرائيلي" من قبل إدارة ترامب، وفقًا لما ذكره يوسي ميكلبيرغ، الخبير في شؤون إسرائيل بمركز تشاتام هاوس.

قال هاكابي في مقابلة عام 2017 مع شبكة CNN: "لا يوجد شيء يُسمى الضفة الغربية. إنها يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للمنطقة). لا يوجد شيء يُسمى مستوطنة. إنها مجتمعات، أحياء، ومدن. لا يوجد شيء يُسمى احتلال".

خلال حملته الانتخابية، قال: "لا بد لي من أن أكون حذرًا في قول هذا، لأن الناس سيغضبون حقًا – لا يوجد شيء يُسمى فلسطينيين".

هاكابي يعارض حل الدولتين

بدلاً من ذلك، اقترح في عدة مقابلات تلفزيونية أن هناك "الكثير من الأراضي" للفلسطينيين في دول مثل الأردن، مصر وسوريا.

كما انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب طلبه من إسرائيل ضبط بعض تصرفاتها في الحرب على غزة ودعوات الإدارة لوقف إطلاق النار.

كيف كان رد الفعل في إسرائيل على تعيينه؟

الحكومة الإسرائيلية، بشكلها الحالي، ستكون مسرورة بتعيين سفير يدعم المستوطنات والضم، وفقًا لما قاله خبراء.

الوزير إيتمار بن غفير، وزير الأمن اليميني المتطرف المؤيد للمستوطنين، احتفل بتعيين هاكابي عبر منص

ة X بنشر رموز تعبيرية لعلمي الولايات المتحدة وإسرائيل وقلب بجانب اسم الحاكم السابق لأركنساس.

دان دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، هنأ هاكابي قائلاً: "أتطلع إلى مواصلة العمل معك وتعزيز الرابطة الأبدية التي تجمع بين بلدينا!"

ويتوقع من فترته أن لا يكون هناك أي ضغط، من إدارة ترامب ضد خطط رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الحربية.