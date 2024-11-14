أمريكا تُرحب بتوقيع الدنمارك على اتفاقيات أرتميس

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بتوقيع الدنمارك على اتفاقيات أرتميس، لتصبح الدولة 48 التي توقع على اتفاقيات أرتميس في حفل أقيم اليوم في العاصمة كوبنهاجن.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم، أن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الدنماركية كريستينا إجيلوند، وقعت على اتفاقيات أرتميس نيابة عن الحكومة وبحضور السفير الأمريكي آلان ليفينثال، قائلة: "لقد ازدهرت العلاقة بين الولايات المتحدة والدنمارك لأكثر من قرنين، وتعد مساهمات الدنمارك في استكشاف الفضاء والأبحاث من خلال بعثات ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ممتدة على مدى عقود".

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية: "تعكس اتفاقيات أرتميس، التي تؤكد على الاستخدام المسئول والسلمي للفضاء لصالح البشرية وتشجع على تبادل المعلومات العلمية، العديد من المبادئ المشتركة التي تقوم عليها العلاقة القوية بين الولايات المتحدة والدنمارك".

وتم تأسيس اتفاقيات أرتميس في عام 2020 من قبل الولايات المتحدة وسبع دول أخرى، وتهدف إلى وضع مجموعة عملية من المبادئ التي توجه استكشاف الفضاء المسؤول.

وتنضم الدنمارك إلى الولايات المتحدة و46 دولة أخرى مثل: أنجولا، والأرجنتين، وأرمينيا، وأستراليا، والبحرين، وبلجيكا، والبرازيل، وبلغاريا، وكندا، وتشيلي، وكولومبيا، وقبرص، والتشيك، والدومينيكان، والإكوادور، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا،و اليونان، وآيسلندا، والهند، وإسرائيل، وإيطاليا، واليابان، وليتوانيا، ولوكسمبورج، والمكسيك، وهولندا، ونيوزيلندا، ونيجيريا، وبيرو، وبولندا، وكوريا الجنوبية، ورومانيا، ورواندا، والسعودية، وسنغافورة، وسلوفاكيا،وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وأوكرانيا، والإمارات، والمملكة المتحدة، وأوروجواي – في تأكيد مبادئ الاتفاقيات لتحقيق نشاط فضائي مدني مستدام. ويقود وزارة الخارجية ووكالة ناسا جهود التواصل وتنفيذ الاتفاقيات من جانب الولايات المتحدة.