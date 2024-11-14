إعلام إسرائيلي: الجيش سيصدر ألف استدعاء للخدمة فقط للحريديم

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن الجيش سيصدر ألف استدعاء للخدمة للحريديم خلافا لطلب المستشارة القانونية بإصدار 7000، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وفي وقت سابق من شهر نوفمبر، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي المُقال يوآف جالانت على أوامر تجنيد جديدة تشمل 7 آلاف من اليهود المتدينين "الحريديم"، وذلك في خضم ازدياد الضغط على جنود الاحتياط بعد عام من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة إثر عملية طوفان الأقصى.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن جالانت وافق على توصية بإصدار 7 آلاف أمر جديد بعد مراجعة قوائم الأفراد المؤهلين للتجنيد، إضافة إلى 3 آلاف أمر صدرت في يوليو الماضي.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن جالانت وافق على هذه الخطوة بعد لقاء مع مسئولين في رئاسة الأركان يتقدمهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي.

وكشفت الصحيفة أن جالانت قال أثناء اللقاء إن "الحرب والتحديات التي تواجهنا توضح حاجة الجيش الإسرائيلي لمزيد من الجنود، وهذه حاجة عملياتية حقيقية تتطلب تعبئة وطنية واسعة من كل شرائح المجتمع".

وبدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي "بحاجة ماسة" إلى 7 آلاف جندي.