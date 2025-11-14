صحة السودان: 4 آلاف أسرة نازحة بحاجة لتدخلات عاجلة في الأُبيّض

دعت وزارة الصحة السودانية، الجمعة، المنظمات الدولية إلى "تدخل عاجل" في المخيم الموحد بالأُبَيِّض، عاصمة ولاية شمال كردفان (جنوب)، الذي يضم 4 آلاف أسرة نازحة.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن وفدها برئاسة وزير الصحة هيثم محمد ابراهيم، تفقد أوضاع النازحين بالمخيم الموحد في الأُبيض اليوم (الجمعة)، برفقة وكيل الوزارة علي بابكر، وعدد من المسؤولين.

وقال وكيل الوزارة، إن "نحو 4 آلاف أسرة بالمخيم تحتاج إلى تدخلات عاجلة في مجالات الصحة والتعليم والغذاء والكساء"، وفق البيان.

ودعا المنظمات الدولية إلى "تعزيز جهودها وزيادة تدخلاتها" بالمنطقة.

وأكد بابكر، التزام وزارة الصحة تجاه المواطنين بالمخيم، والعمل على توفير خدمات صحية لهم تسهم في استقرار أوضاعهم الصحية.

والأربعاء، أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 39 ألف شخص من محليات بارا، وشيكان، والرهد، وأم روابة، وأم دم حاج أحمد، في ولاية شمال كردفان، منذ 26 أكتوبر الماضي عقب سيطرة "الدعم السريع" على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب).

وبالإضافة إلى الفاشر، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، منذ أيام، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"الدعم السريع".

وتتفاقم المعاناة الإنسانية بالسودان جراء استمرار حرب دامية بين الجيش و"الدعم السريع" منذ أبريل 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "قوات الدعم السريع" حالياً على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي لا تزال في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.