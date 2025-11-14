وزير خارجية سوريا يبحث مع مستثمرين بريطانيين تعزيز التعاون الاقتصادي

بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الجمعة، مع مستثمرين بريطانيين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء الجانبين في لندن، ضمن زيارة غير معلنة المدة يجريها الشيباني إلى المملكة المتحدة منذ الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إن الشيباني، التقى رجال أعمال ومستثمرين بريطانيين، وبحثوا آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

كما استعرض الجانبان الفرص المتاحة لإقامة شراكات تسهم في دعم مسارات التنمية في سوريا.

ونقلت الوزارة عن الشيباني، تأكيده "حرص الحكومة السورية على تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الخارجية، بما يخدم المصالح المتبادلة".

والخميس، أعلن الشيباني، افتتاح سفارة بلاده لدى لندن بعد 13 عاما من الإغلاق، وفق تدوينة له عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وتأتي زيارة الشيباني، إلى بريطانيا في إطار سعي الإدارة السورية الجديدة لإنهاء عزلة دمشق الدولية جراء سياسات النظام المخلوع، والبدء في فتح قنوات اتصال رسمية مع الدول الغربية الكبرى.

وما يعطيها أهمية استراتيجية أنها تأتي بعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى واشنطن ولقائه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، ما يؤكد رغبة دمشق في تحقيق نقلة نوعية لعلاقاتها مع القوى الدولية المؤثرة.